Адаптивная Верстка, Валидная Верстка, Кроссбраузерная Верстка, Программирование Сайтов,

Ищу дизайнера для разработки сайтов под ключ!

О себе: Приветствую! Меня зовут Тимофей, и я занимаюсь версткой сайтов. Я занимаюсь только версткой, получая от этого удовольствие. Оставив заявку я уверен, что выполню работу.

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery;

Кроссбраузерная вёрстка;

Адаптивная вёрстка;

Респонсивная верстка;

Pixel perfect;

Bootstrap 4.0 , 3.3;

Less;

Bower;