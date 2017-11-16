polcovnik

Тимофей polcovnik

 
24 годаРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная Верстка, Валидная Верстка, Кроссбраузерная Верстка, Программирование Сайтов,

Ищу дизайнера для разработки сайтов под ключ!

О себе: Приветствую! Меня зовут Тимофей, и я занимаюсь версткой сайтов. Я занимаюсь только версткой, получая от этого удовольствие. Оставив заявку я уверен, что выполню работу.

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery;
  • Кроссбраузерная вёрстка;
  • Адаптивная вёрстка;
  • Респонсивная верстка;
  • Pixel perfect;
  • Bootstrap 4.0 , 3.3;
  • Less;
  • Bower;
Оплата принимается через:

  • WebMoney (WMZ, WMR);
  • Сбербанк Онлайн
Связь:
Верстка сайтаHTMLBootstrapjQuery
Портфолио