Адаптивная Верстка, Валидная Верстка, Кроссбраузерная Верстка, Программирование Сайтов,
Ищу дизайнера для разработки сайтов под ключ!
О себе: Приветствую! Меня зовут Тимофей, и я занимаюсь версткой сайтов. Я занимаюсь только версткой, получая от этого удовольствие. Оставив заявку я уверен, что выполню работу.
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Кроссбраузерная вёрстка;
- Адаптивная вёрстка;
- Респонсивная верстка;
- Pixel perfect;
- Bootstrap 4.0 , 3.3;
- Less;
- Bower;
- WebMoney (WMZ, WMR);
- Сбербанк Онлайн
- Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Протой адаптив154 просмотра
- Красивый адаптивный сайт136 просмотров
- Сайт-слайдер150 просмотров
- Адаптив в черном155 просмотров
- Простая верстка179 просмотров