Разработка программного обеспечения и WEB-проектов различного уровня

1. Разработка программного обеспечения компьютерных систем различной сложности.

2. Разработка WEB-проектов различного уровня, от простейших сайтов-визиток до сложных автоматизированных ПОРТАЛОВ.

3. Разработка систем делопроизводства.

4. Удаленное администрирование 1С.

5. Удаленное администрирование серверов под ОС Windows, Linux, UnixFreeBSD.

6. Продвижение Интернет-ресурсов в поисковых системах.

7. Продвижение товаров и услуг в социальных ресурсах и сервисах.

8. Конкурентная разведка.

9. Контент-менеджмент, копирайт, рерайт различного уровня сложности.

10. Аренда персонала