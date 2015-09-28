Разработка программного обеспечения и WEB-проектов различного уровня
1. Разработка программного обеспечения компьютерных систем различной сложности.
2. Разработка WEB-проектов различного уровня, от простейших сайтов-визиток до сложных автоматизированных ПОРТАЛОВ.
3. Разработка систем делопроизводства.
4. Удаленное администрирование 1С.
5. Удаленное администрирование серверов под ОС Windows, Linux, UnixFreeBSD.
6. Продвижение Интернет-ресурсов в поисковых системах.
7. Продвижение товаров и услуг в социальных ресурсах и сервисах.
8. Конкурентная разведка.
9. Контент-менеджмент, копирайт, рерайт различного уровня сложности.
10. Аренда персонала
Портфолио
- Информационно-аналитическая система "Университет"197 просмотров
- Pizza Pit209 просмотров
- Сайт Мелитопольского педагогического университета256 просмотров
- Портал профессионального консультирования192 просмотра
- Центр развития украинского научного сообщества180 просмотров
- Информационная библиотека205 просмотров
- Военно-морские силы Украины274 просмотра
- Все прайсы СНГ и Украины284 просмотра
- Мобильное видео для мобил и КПК283 просмотра
- Электронный магазин229 просмотров
- Продажа баз отдыха254 просмотра
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1933
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5666