polinafreelance

Полина polinafreelance

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Полина - копирайтинг, переводы, отзывы

РезюмеШатова ПолинаВладимировна23.02.1996г. проживания:Прага, Чехиятел. +420777234465почта: [email protected]

Профессиональныенавыки:Владение ПКи пакетом MicrosoftИностранныеязыки: Английский (свободный, уровень

носителя С2), Русский, Немецкий (со

словарем)

Сферауслуг: Переводы с русского на английский

и обратно, Копирайтинг, Написание отзывов

Образование:МБОУСОШ №77 г. ПермьСейчасполучаю степень бакалавра в MetropolitanUniversity Prague Прага,Чехия

Личныекачества: Собранность,грамотность, аккуратность, пунктуальность,

ответственность

Копирайтинг
нет отзывов
$200/час
от $100
#5461
Переводы
нет отзывов
$300/час
от $300
#6132