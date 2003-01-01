Полина - копирайтинг, переводы, отзывы
РезюмеШатова ПолинаВладимировна23.02.1996г. проживания:Прага, Чехиятел. +420777234465почта: [email protected]
Профессиональныенавыки:Владение ПКи пакетом MicrosoftИностранныеязыки: Английский (свободный, уровень
носителя С2), Русский, Немецкий (со
словарем)
Сферауслуг: Переводы с русского на английский
и обратно, Копирайтинг, Написание отзывов
Образование:МБОУСОШ №77 г. ПермьСейчасполучаю степень бакалавра в MetropolitanUniversity Prague Прага,Чехия
Личныекачества: Собранность,грамотность, аккуратность, пунктуальность,
ответственность
Копирайтинг
нет отзывов
$200/час
от $100
#5461
Переводы
нет отзывов
$300/час
от $300
#6132