Створення сайтів під ключ (Web-розробник)
Можна писати багато гарних слів, але не завжди вони відповідають знанням та вмінням! Тому, я лише роблю свою роботу та роблю це якісно!
Розробляю:
— Інтернет-магазини (WordPress, Woocommerce)
— Landing Page
— Корпоративні сайти
— Блоги
І все що ви захочете.
Вміння:
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— HTML 5
— CSS
— Flex
— Bootstrap
— js
— jquery
— WordPress
— Woocommerce
— php
З повагою Анатолій! Слава Україні!
Портфоліо
https://instagram.com/web_developer_poll?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==https://instagram.com/web_developer_poll?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#794
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн сайта для строительной компании99 просмотров
- Редизайн интернет-магазина113 просмотров
- Одноэкранный сайт "Продажа цветов"121 просмотр
- Баннер для строительной компании68 просмотров
- Сайт для знакомств57 просмотров
- Главная страница38 просмотров
- Сайт-визитка для компании VSESVIT34 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтов
Доволен работой Анатолия! Он проявил высокий уровень профессионализма при выполнение задачи, все задачи выполнены в установленные сроки. Рекомендую как специалиста.
Ответный отзыв
Приємно працювати з такими замовниками. Чітке ТЗ, оплата одразу після перевірки зробленої роботи. Рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист, работает быстро, четко! Сделал в сроки! Рекомендую данного программиста!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи! Оплатил работу в срок! Определенно рекомендую!!!!!!