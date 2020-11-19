poll_a

Анатолий poll_a

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Створення сайтів під ключ (Web-розробник)

Можна писати багато гарних слів, але не завжди вони відповідають знанням та вмінням! Тому, я лише роблю свою роботу та роблю це якісно!

Розробляю:

— Інтернет-магазини (WordPress, Woocommerce)
— Landing Page
— Корпоративні сайти
— Блоги
І все що ви захочете.


Вміння:

— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— HTML 5
— CSS
— Flex
— Bootstrap
— js
— jquery
— WordPress
— Woocommerce
— php

З повагою Анатолій! Слава Україні!

Портфоліо

https://instagram.com/web_developer_poll?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==https://instagram.com/web_developer_poll?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Доработка сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#794
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16286625661974
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Редактирование плагина WP
WordPressДоработка сайтов
Доволен работой Анатолия! Он проявил высокий уровень профессионализма при выполнение задачи, все задачи выполнены в установленные сроки. Рекомендую как специалиста.
Приємно працювати з такими замовниками. Чітке ТЗ, оплата одразу після перевірки зробленої роботи. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15984411828672
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать дизайн
Отличный специалист, работает быстро, четко! Сделал в сроки! Рекомендую данного программиста!!!
Отличный заказчик, всегда был на связи! Оплатил работу в срок! Определенно рекомендую!!!!!!
Ответный отзыв