Занимаюсь программным обеспечением. Есть опыт в вёрстке, разработке back-end для сайтов и программ для ПК. Работал с bootstrap, jQuery, javascript, node. js, c# и php. Интересны нестандартные задачи - парсеры, скрипты для игр, доработка существующих продуктов и т.д. Проконсультирую, подскажу какое решение вам подойдёт лучше всего.