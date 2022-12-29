Занимаюсь программным обеспечением. Есть опыт в вёрстке, разработке back-end для сайтов и программ для ПК. Работал с bootstrap, jQuery, javascript, node. js, c# и php. Интересны нестандартные задачи - парсеры, скрипты для игр, доработка существующих продуктов и т.д. Проконсультирую, подскажу какое решение вам подойдёт лучше всего.
Я против войны в Украине!
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$160
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Отзывы заказчиков
$163
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!