poorypork

Артём poorypork

 
24 годаРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Занимаюсь программным обеспечением. Есть опыт в вёрстке, разработке back-end для сайтов и программ для ПК. Работал с bootstrap, jQuery, javascript, node. js, c# и php. Интересны нестандартные задачи - парсеры, скрипты для игр, доработка существующих продуктов и т.д. Проконсультирую, подскажу какое решение вам подойдёт лучше всего.

PHPJavascriptBootstrapjQuery
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$160
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Отзывы заказчиков
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$163
10 баллов
год назад
Веб-Скрипт спортивной статистики
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