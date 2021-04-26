Выполнил все быстро и в срок)Очень понравилась работа Владислава. Всегда был на связи и быстро отвечал, благодаря чему быстро смогли все выполнить. Сам заказывал сайт первый раз, поэтому понимания особо не было. Владислав все рассказал и показал, как лучше. После первой сдачи предложил несколько вариантов улучшения сайта и сделали еще круче. Работа просто огонь) Думал, что ошибусь при выборе, а все прошло четко и гладко