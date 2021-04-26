Необходимо написать сайт на тильде, 5-6 блоков. Пример скину Фото и видеоматериалы уже есть Тематика столовые приборы
Сайты «под ключ»нет заявок
Закрыт
4 года назад
Занимаюсь WB, поставщик
- делаю дизайны карточек, логотипов
- заполняю SEO описанием, отзывами, вопросами и ответами на них с ключевиками
- создаю карточки для WB с ключевыми словами исходя из анализа конкурентов
- консультация по WB
Дополнительно могу выполнить любой другой дизайн, настроить рекламу( таргет, контекст, директ )
Тг popov_alx
Необходимо написать сайт на тильде, 5-6 блоков. Пример скину Фото и видеоматериалы уже есть Тематика столовые приборы
Одностраничный сайт на тильде в 5-6 блоков Фото, видео - все предоставлю Тематика столовые приборы