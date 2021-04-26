popov_alx

Александр popov_alx

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Занимаюсь WB, поставщик

- делаю дизайны карточек, логотипов

- заполняю SEO описанием, отзывами, вопросами и ответами на них с ключевиками

- создаю карточки для WB с ключевыми словами исходя из анализа конкурентов

- консультация по WB

Дополнительно могу выполнить любой другой дизайн, настроить рекламу( таргет, контекст, директ )

Тг popov_alx

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на тильде

    Необходимо написать сайт на тильде, 5-6 блоков. Пример скину Фото и видеоматериалы уже есть Тематика столовые приборы

    Tilda
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сайт на тильде
Tilda
Отличный заказчик! Четкое, понятное тз. Быстро отвечает и всегда на связи. Оплатил сразу после завершения. Очень интересный проект, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Выполнил все быстро и в срок)Очень понравилась работа Владислава. Всегда был на связи и быстро отвечал, благодаря чему быстро смогли все выполнить. Сам заказывал сайт первый раз, поэтому понимания особо не было. Владислав все рассказал и показал, как лучше. После первой сдачи предложил несколько вариантов улучшения сайта и сделали еще круче. Работа просто огонь) Думал, что ошибусь при выборе, а все прошло четко и гладко
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