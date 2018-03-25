Александр Макаров portretpikassoportretpikasso
45 летБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Реставрирование старых фотографий, ретуширование портретов для гравировки на памятник
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я работаю в области реставрирования фотографий и ретуширования портретов для гравировки для станка САУНО. Работу выполняю своевременно и за невысокую цену. Рад с Вами сотрудничать.
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Портфолио
- Ретушь фотографий на памятник294 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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