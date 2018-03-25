Реставрирование старых фотографий, ретуширование портретов для гравировки на памятник

Здравствуйте, меня зовут Александр. Я работаю в области реставрирования фотографий и ретуширования портретов для гравировки для станка САУНО. Работу выполняю своевременно и за невысокую цену. Рад с Вами сотрудничать.