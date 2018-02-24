Ретушь фотографий на памятник

Ретушь фотографий в программе Photoshop на памятник для гравировального станка. Принимаю заказы за символическую цену и положительный отзыв. В состав моей работы входит:

1. Выравнивание фотографии.

2. Перевод в режим градации серого и разрешение 33,33 см\дм.

3. Создание черного фона.

4. Очистка фотографии от пыли, царапин и др. Дорисовка отсутствующих деталей.

4. Выделение линий лица (глаза, нос, рот, подбородок и т.д.) посредством инструментов затемнения и осветления.

5. Отработка фотографии необходимыми фильтрами (Imagenomic-Noiseware, "Ксерокопия" "Масляная кисть" и др.)

6. Подрисовка волос.

7. Замена одежды.

8. Создание ореола.

9. Окончательная регулировка яркости и контрастности изображений.