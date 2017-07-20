positronsystem

Дмитрий Александров positronsystem

 
41 годРоссия/Воронеж
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Мессенджер для Ubuntu на Lazarus

    Нужен аналог мессенджера Pidgin для Ubuntu на Lazarus (исходный текст программы). Подключение через Jabber/XMPP. Видеосвязь и аудиосвязь, конференции НЕ НУЖНЫ, только текстовые сообщения, отправка картинок (фото с вебкамеры) и пересылка файлов. Нужны: индикация статуса контактов, автоматическое переподключение ...

    Ubuntu
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип общественной бани

    $50

    Необходимо разработать логотип нового банного комплекса с названием "Донские бани". Это большие общественные бани, в которых одновременно 100 посетителей могут париться в русских и турецких банях, купаться в трех бассейнах с разной температурой и различными аэромассажами, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип общественной бани

    $50

    Необходимо разработать логотип нового банного комплекса с названием "Донские бани". Это большие общественные бани, в которых одновременно 100 посетителей могут париться в русских и турецких банях, купаться в трех бассейнах с разной температурой и различными аэромассажами, ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Логотип общественной бани
Спасибо Дмитрию за конкурс, все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству.
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