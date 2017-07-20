positronsystem

Нужен аналог мессенджера Pidgin для Ubuntu на Lazarus (исходный текст программы). Подключение через Jabber/XMPP. Видеосвязь и аудиосвязь, конференции НЕ НУЖНЫ, только текстовые сообщения, отправка картинок (фото с вебкамеры) и пересылка файлов. Нужны: индикация статуса контактов, автоматическое переподключение ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип нового банного комплекса с названием "Донские бани". Это большие общественные бани, в которых одновременно 100 посетителей могут париться в русских и турецких банях, купаться в трех бассейнах с разной температурой и различными аэромассажами, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип нового банного комплекса с названием "Донские бани". Это большие общественные бани, в которых одновременно 100 посетителей могут париться в русских и турецких банях, купаться в трех бассейнах с разной температурой и различными аэромассажами, ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Дмитрию за конкурс, все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший стиль