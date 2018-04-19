Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Все отлично сделал
Ответный отзыв
Задача ставится конкретно, оплачивает в срок.
$1
10 баллов
7 лет назад
Игорь отлично справился с заданием. Качественные тексты. Своевременное исполнение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Андрей ответственный работадатель. ТЗ ставится конкретно и понятно, исходники для рерайта подбираются хорошие. Оплата производится своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Продающие тексты
1 отзыв
$1.3/час
#25
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
#41
Редактирование и Корректура
нет отзывов
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Копирайтинг
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$1.3/час
#2465