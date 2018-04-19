posohin

Игорь Посохин posohin

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Написание любых статей

Напишу любую статью по Вашему заказу. В данной области работаю более 5 лет.

Отзывы заказчиков

e_nemin
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужен рерайтер
Все отлично сделал
Задача ставится конкретно, оплачивает в срок.
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рерайтинг 40 статей по тематикам строительство и ремонт
Игорь отлично справился с заданием. Качественные тексты. Своевременное исполнение. Рекомендую!
Андрей ответственный работадатель. ТЗ ставится конкретно и понятно, исходники для рерайта подбираются хорошие. Оплата производится своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Продающие тексты
1 отзыв
$1.3/час
#25
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
#41
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
#285
Копирайтинг
нет отзывов
$1.3/час
#2465