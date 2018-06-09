Нужен рерайтер

Продающие текстыЗавершен7 заявок291 просмотр
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Нужно написать статью для сайта http://mvp-pro.com/. Подробности напишу в личку. Источники нужно будет искать самому

6 лет назад
e_nemin
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
posohin
51 годУзбекистан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Все отлично сделал
Задача ставится конкретно, оплачивает в срок.