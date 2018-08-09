Нужны продающие тексты

Продающие текстыЗавершен7 заявок260 просмотров
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На новый сайт гостиницы требуются статьи, ищу контентщика по этой теме

6 лет назад
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$2
3 дня
Отличные тексты пишет Ирина, приятна в общении, соблюдает сроки... РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик. Своевременная оплата, высокая коммуникабельность. Приятно работать! Рекомендую.