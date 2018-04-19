Составить хорошее КП или баннер для рассылки по email

Продающие текстыЗакрыт4 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Появилась необходимость в составлении коммерческого предложения, чтобы визуально не отпугивало и вызывало серьёзные понятия о данной фирме приславшей КП.  Жду предложения. 

6 лет назад
speek1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Написать 40 статей на тему строительства

    [b]Описание задачи[/b] В тематике строительства домов нужно написать 40 писем и добавить их в рассылку GetResponse по существующему шаблону. Сроки - до двух месяцев.Нужно писать простым языком, не же СЕО-слогом. Чтобы было интересно и просто читать. Как ...

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий для фонда

    Здравствуйте! Для благотворительного фонда исследования рака необходимо написать 2-3 продающихся сценария для съемок рекламного ролика. тема - рак.

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание продающих статей на правовую тематику

    Написание продающих статей (не копирайт!) на правовуютематику для сайта от первого лица (семейное, трудовое, наследственное, жилищное право, защита прав потребителей, уголовное право). Наличие юридического образования и понимания тематики. Вдумчивая работа.

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц ИМ

    Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц интернет магазина. сайт [url=https://calmi.ru/]https://calmi.ru/ [/url]количество категорий: 185 (будет доступно после выполнения тестового задания) Правила наполнения: 3-5 предложения, описывающие категорию В первом предложении должны быть ключевые слова Как минимум, одна ссылка на соседнюю или ...

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продающий текст и Прототип лендинга

    Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику. Нужно сделать: - Продающие тексты - Расположение текста на лендинге - Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно ...

    Продающие тексты13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текста для интернет-сайта по продаже медикаментов.

    $10

    Нужно написать текст 3000-4000 символов для сайта по продаже Индийских дженериков. С четким соблюдением ТЗ и сроков. Срок исполнения 1-2 дня. Нужен понимающий в данной области специалист и грамотное синонимизирование текста. Также важно процентное соотношение ключевиков ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Листовку

    Продаю бетон и цемент. Нужна правильно оформленная листовка, также необходимо придать ей привлекательность.

    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад