Составить хорошее КП или баннер для рассылки по email

[b]Описание задачи[/b] В тематике строительства домов нужно написать 40 писем и добавить их в рассылку GetResponse по существующему шаблону. Сроки - до двух месяцев.Нужно писать простым языком, не же СЕО-слогом. Чтобы было интересно и просто читать. Как ...
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Здравствуйте. Появилась необходимость в составлении коммерческого предложения, чтобы визуально не отпугивало и вызывало серьёзные понятия о данной фирме приславшей КП. Жду предложения.
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