Составить хорошее КП или баннер для рассылки по email

[b]Описание задачи[/b] В тематике строительства домов нужно написать 40 писем и добавить их в рассылку GetResponse по существующему шаблону. Сроки - до двух месяцев.Нужно писать простым языком, не же СЕО-слогом. Чтобы было интересно и просто читать. Как ...