postgera209

Алексей postgera209

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Простейшая визуализация
Задание выполнено качественно и в срок, несмотря на весьма сжатые сроки. Спасибо!
Проблем с заказчиком не возникло. ТЗ понятное, правки минимальные.
Ответный отзыв
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать реалистичную 3D модель стола для ноутбука
Все нормально, в срок, то что хотели.
Всё ок.
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$3/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга