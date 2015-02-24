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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Задание выполнено качественно и в срок, несмотря на весьма сжатые сроки. Спасибо!
Ответный отзыв
Проблем с заказчиком не возникло. ТЗ понятное, правки минимальные.
$20
10 баллов
10 лет назад
Все нормально, в срок, то что хотели.
Ответный отзыв
Всё ок.
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$3/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга