Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal):1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю. 2. Прицепить Яндекс-Метрику ...
► Создание сайтов +► Разработка сайтов +► Дизайн сайтов +► Юзабилити сайтов +► Продвижение сайтов +► Создание лендингов +► Создание сайта визитки +► Разработка корпоративного сайта +► Создание порталов, блогов +► Создание интернет магазинов + внедрение 1 С + Мой склад +► CRM +► SEO
✔ Принимаю заказы круглосуточно!
✉ [email protected] для вопросов и отправки технических заданий.
☏✆ WhatsApp, Viber и Telegram +7 (962) 831 - 72 - 06 (звонки после договоренностей,так как разные часовые пояса)
Цены на услуги:
■ Создание сайта визитки - от 4 900 руб.
■ Создание одностраничника (лендинг пейдж) - от 10 000 руб.
■ Разработка корпоративного сайта - от 15 000 руб.
■ Создание интернет магазина - от 20 000 руб.
■ Разработка портала - от 50 000 руб.
■ Продвижение сайтов, SEO - от 7 000 руб.
■ Индивидуальные проекты - по договоренности.
Оценка стоимости skype - izilaev.vs
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад