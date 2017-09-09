power32

Виталий Изилаев power32

 
40 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание и продвижение сайтов в ТОП поиска Яндекс и Google.Скидка 20% с понедельника по пятницу.Звоните сейчас!

► Создание сайтов +► Разработка сайтов +► Дизайн сайтов +► Юзабилити сайтов +► Продвижение сайтов +► Создание лендингов +► Создание сайта визитки +► Разработка корпоративного сайта +► Создание порталов, блогов +► Создание интернет магазинов + внедрение 1 С + Мой склад +► CRM +► SEO 

✔ Принимаю заказы круглосуточно!

[email protected]  для вопросов и отправки технических заданий.

☏✆ WhatsApp, Viber и Telegram +7 (962) 831 - 72 - 06 (звонки после договоренностей,так как разные часовые пояса)

 

Цены на услуги:

■ Создание сайта визитки - от 4 900 руб.

■ Создание одностраничника (лендинг пейдж) - от 10 000 руб.

■ Разработка корпоративного сайта - от 15 000 руб.

■ Создание интернет магазина - от 20 000 руб.

■ Разработка портала - от 50 000 руб.

■ Продвижение сайтов, SEO - от 7 000 руб.

■ Индивидуальные проекты - по договоренности.

Оценка стоимости skype - izilaev.vs

 

 

Дизайн сайтаСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$39
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sagikani
Саги 
24 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$39
2 балла
6 лет назад
Сделать многоуровневую страницу на готовый сайт
Отличный заказчик, оплата моментальная, всегда на связи)
Задачу выполним своевременно,без нареканий,рекомендую!
Ответный отзыв