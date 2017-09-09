Создание и продвижение сайтов в ТОП поиска Яндекс и Google.Скидка 20% с понедельника по пятницу.Звоните сейчас!

► Создание сайтов +► Разработка сайтов +► Дизайн сайтов +► Юзабилити сайтов +► Продвижение сайтов +► Создание лендингов +► Создание сайта визитки +► Разработка корпоративного сайта +► Создание порталов, блогов +► Создание интернет магазинов + внедрение 1 С + Мой склад +► CRM +► SEO

✔ Принимаю заказы круглосуточно!

✉ [email protected] для вопросов и отправки технических заданий.

☏✆ WhatsApp, Viber и Telegram +7 (962) 831 - 72 - 06 (звонки после договоренностей,так как разные часовые пояса)

Цены на услуги:

■ Создание сайта визитки - от 4 900 руб.

■ Создание одностраничника (лендинг пейдж) - от 10 000 руб.

■ Разработка корпоративного сайта - от 15 000 руб.

■ Создание интернет магазина - от 20 000 руб.

■ Разработка портала - от 50 000 руб.

■ Продвижение сайтов, SEO - от 7 000 руб.

■ Индивидуальные проекты - по договоренности.

Оценка стоимости skype - izilaev.vs