НЕ АГЕНТСТВО!!!
- Опыт в клиентском и агентском ppc-маркетинге более 5 лет.
- Сертифицированный партнёр Google
- Опыт ведения кампаний с бюджетами от 100$ до 30 000$ в месяц.
- Более 200 настроенных рекламных кампаний под ключ.
- Всегда настраиваю Google Analytics и Yandex Metrika
- Предоставляю отчётность в Google Data Studio
- Не распыляюсь на кучу рекламных кампаний. Не берусь за настройку более двух рекламных кампаний одновременно.
- Услуги качественнее чем у агенства, цена ниже в разы. Вашей рекламой не будет заниматься стажер из веб-студии, которого Вы даже не видели и Вам не придется оплачивать работу целого штата сотрудников или офиса.
- Быстрый старт. Первые клиенты могут Вам позвонить уже завтра.
МОИ СЕРТИФИКАТЫ:
+ Сертификат специалиста по Google Adwords
+ Сертификат специалиста по мобильной рекламе Google
+ Сертификат специалиста по видеорекламе Google
+ Сертификат специалиста по торговым кампаниям в Google AdWords
+ Сертификат специалиста по Google Analitics
+ Сертификат специалиста по Google Adwords - Гуру Марафон 2016
КАК Я РАБОТАЮ:
- Определяем лидеров и аутсайдеров ниши в контексте
- Определяем, сколько в среднем конкуренты тратят в месяц
- Определяемся со стратегией настройки контекстной рекламы
- Составление Mindmap для определения целевых запросов
- Группировка запросов по “холодным”, “теплым” и “горячим”
- Составляется структура будущих рекламных кампаний (Поиск, РСЯ/КМС, Регионы и т.д.)
- Парсинг всех возможных ключевых запросов
- Исключение нерелевантных ключевых запросов
- Полное согласование ключевых запросов с заказчиком
ДАЛЕЕ НАСТРАИВАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:
- 1 ключевое слово = 1 объявление (для поисковых РК)
- Используются длинные заголовки
- Заполняется Яндекс Визитка
- Настраивается стратегия показов объявлений в зависимости от площадок (ПОИСК или РСЯ/КМС)
- Настройка ретаргетинга/ремаркетинга
- Заполняются все возможные расширения объявлений (быстрые ссылки, уточнения, отображаемая ссылка, структурированное описание, местоположение)
- Если необходимо, рекламные кампании разбиваются на регионы и различные таргетинги
- Проводится кросс минусовка всех рекламных кампаний
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА GOOGLE ANALYTICS И ЯНДЕКС МЕТРИКИ
- Подключается к сайту или посадочной странице Google Tag Manager
- Подключается Google Analitics
- Подключается Яндекс Метрика
- Определяются и настраиваются цели на микро- и макро- конверсии в Google Analitics и Яндекс Метрика
- Подключается код для отслеживания конверсий в Google Adwords
- Настраивается импорт расходов в Google Analitics
- Настраивается аудитория для ремаркетинга
- По согласованию, возможна настройка колтрекинга
НЕМНОГО О ПРИНЦИПАХ МОЕЙ РАБОТЫ
+ Я всегда собираю только целевые запросы. Никаких продаж "септиков" на поиске по ключевому слову "шашлык". Оставим эти байки для Тимура.
+ Поклонникам Реального Директа в соседние объявления. Там ищите таких же. А ко мне за реальными лидами и результатами.
+ Я не работаю со стартапами, арбитражниками, "китайцами" и любыми серыми|черными тематиками.
+ На данный момент не работаю с бюджетами на рекламу менее 300$/месяц.
+ Не работаю с "умниками", которые знают контекст лучше меня.
+ Отказываю клиентам с раздутыми "хотелками" и маленькими возможностями.
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