Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

НЕ АГЕНТСТВО!!!

Опыт в клиентском и агентском ppc-маркетинге более 5 лет.

Сертифицированный партнёр Google﻿

Опыт ведения кампаний с бюджетами от 100$ до 30 000$ в месяц.

Более 200 настроенных рекламных кампаний под ключ.

Всегда настраиваю Google Analytics и Yandex Metrika

Предоставляю отчётность в Google Data Studio

Не распыляюсь на кучу рекламных кампаний. Не берусь за настройку более двух рекламных кампаний одновременно.

Услуги качественнее чем у агенства, цена ниже в разы. Вашей рекламой не будет заниматься стажер из веб-студии, которого Вы даже не видели и Вам не придется оплачивать работу целого штата сотрудников или офиса.

Быстрый старт. Первые клиенты могут Вам позвонить уже завтра.

МОИ СЕРТИФИКАТЫ:

+ Сертификат Яндекс Директ

+ Сертификат Яндекс Метрики

+ Сертификат специалиста по Google Adwords

+ Сертификат специалиста по мобильной рекламе Google

+ Сертификат специалиста по видеорекламе Google

+ Сертификат специалиста по торговым кампаниям в Google AdWords

+ Сертификат специалиста по Google Analitics

+ Сертификат специалиста по Google Adwords - Гуру Марафон 2016

КАК Я РАБОТАЮ:

- Определяем лидеров и аутсайдеров ниши в контексте

- Определяем, сколько в среднем конкуренты тратят в месяц

- Определяемся со стратегией настройки контекстной рекламы

- Составление Mindmap для определения целевых запросов

- Группировка запросов по “холодным”, “теплым” и “горячим”

- Составляется структура будущих рекламных кампаний (Поиск, РСЯ/КМС, Регионы и т.д.)

- Парсинг всех возможных ключевых запросов

- Исключение нерелевантных ключевых запросов

- Полное согласование ключевых запросов с заказчиком

ДАЛЕЕ НАСТРАИВАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:

- 1 ключевое слово = 1 объявление (для поисковых РК)

- Используются длинные заголовки

- Заполняется Яндекс Визитка

- Настраивается стратегия показов объявлений в зависимости от площадок (ПОИСК или РСЯ/КМС)

- Настройка ретаргетинга/ремаркетинга

- Заполняются все возможные расширения объявлений (быстрые ссылки, уточнения, отображаемая ссылка, структурированное описание, местоположение)

- Если необходимо, рекламные кампании разбиваются на регионы и различные таргетинги

- Проводится кросс минусовка всех рекламных кампаний

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА GOOGLE ANALYTICS И ЯНДЕКС МЕТРИКИ

- Подключается к сайту или посадочной странице Google Tag Manager

- Подключается Google Analitics

- Подключается Яндекс Метрика

- Определяются и настраиваются цели на микро- и макро- конверсии в Google Analitics и Яндекс Метрика

- Подключается код для отслеживания конверсий в Google Adwords

- Настраивается импорт расходов в Google Analitics

- Настраивается аудитория для ремаркетинга

- По согласованию, возможна настройка колтрекинга

НЕМНОГО О ПРИНЦИПАХ МОЕЙ РАБОТЫ

+ Я всегда собираю только целевые запросы. Никаких продаж "септиков" на поиске по ключевому слову "шашлык". Оставим эти байки для Тимура.

+ Поклонникам Реального Директа в соседние объявления. Там ищите таких же. А ко мне за реальными лидами и результатами.

+ Я не работаю со стартапами, арбитражниками, "китайцами" и любыми серыми|черными тематиками.

+ На данный момент не работаю с бюджетами на рекламу менее 300$/месяц.

+ Не работаю с "умниками", которые знают контекст лучше меня.

+ Отказываю клиентам с раздутыми "хотелками" и маленькими возможностями.

Подробнее на моём блоге тут. Кейсы можно почитать тут.