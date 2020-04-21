Опыт работы ведущим аналитиком в крупной федеральной компании более 8 лет.
Профессионально владею:
• Excel - формулы, сводные таблицы, макросы, работа с большими массивами и т.д.
• Word - форматирование и написание текстов;
• PowerPoint - редактирование, создание проектов, презентаций.Полностью погружаюсь в процесс изучения задачи, выполняю требования по
проектам качественно.
Имею богатый опыт:
• проведения бизнес анализа
• расчета экономической эффективности и окупаемости проектов
• выведения зависимости показателей
• проецирования анализа на графики, диаграммы и другие формы графических объектов
• формирования читабельных и удобных итогов
• автоматизации расчетов, создания моделей анализа
• сбора информации и др.
Выбирая меня - выбираете результат!
Подстраиваюсь под тематику любой задачи, но углубленно владею и являюсь экспертом в следующих направлениях:
- розничная и оптовая торговля (работая в крупной компании, знаком с многими процессами изнутри)
- общественное питание, ресторанный бизнес (имею высшее образование по технологии ресторанного бизнеса, опыт работы в ресторанах на разных
позициях, опыт работы развития кулинарии в розничной торговле)
- проектирование предприятий (ввиду трудового опыта уверенно разбираюсь в нормах проектирования предприятий общественного питания, торговых
комплексов, производственных фабрик и прочих предприятий)
- технико-экономическая оценка проектов (профессионально владею навыками анализа, прогнозирования и расчетов рентабельности бизнеса, проектов,
любых вложений и инициатив, которые предполагают возможность
зарабатывать деньги)
- диетология, здоровый образ жизни, программы тренировок и питания
(ввиду собственного опыта состоящего из 12 лет активности)
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