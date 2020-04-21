Работа в Excel, Google Docs, Power Point

Опыт работы ведущим аналитиком в крупной федеральной компании более 8 лет.

Профессионально владею:

• Excel - формулы, сводные таблицы, макросы, работа с большими массивами и т.д.

• Word - форматирование и написание текстов;

• PowerPoint - редактирование, создание проектов, презентаций.Полностью погружаюсь в процесс изучения задачи, выполняю требования по

проектам качественно.

Имею богатый опыт:

• проведения бизнес анализа

• расчета экономической эффективности и окупаемости проектов

• выведения зависимости показателей

• проецирования анализа на графики, диаграммы и другие формы графических объектов

• формирования читабельных и удобных итогов

• автоматизации расчетов, создания моделей анализа

• сбора информации и др.

Выбирая меня - выбираете результат!

Подстраиваюсь под тематику любой задачи, но углубленно владею и являюсь экспертом в следующих направлениях:

- розничная и оптовая торговля (работая в крупной компании, знаком с многими процессами изнутри)

- общественное питание, ресторанный бизнес (имею высшее образование по технологии ресторанного бизнеса, опыт работы в ресторанах на разных

позициях, опыт работы развития кулинарии в розничной торговле)

- проектирование предприятий (ввиду трудового опыта уверенно разбираюсь в нормах проектирования предприятий общественного питания, торговых

комплексов, производственных фабрик и прочих предприятий)

- технико-экономическая оценка проектов (профессионально владею навыками анализа, прогнозирования и расчетов рентабельности бизнеса, проектов,

любых вложений и инициатив, которые предполагают возможность

зарабатывать деньги)

- диетология, здоровый образ жизни, программы тренировок и питания

(ввиду собственного опыта состоящего из 12 лет активности)