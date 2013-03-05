ПО для Windows, Linux, телефонов на базе Android и iOS
Написание програмного обеспечения под Windows, Unix, Android, iOS
Delphi, Assembler, C, C++, C#, Objective-C
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
12 лет назад
Delphi
Четко, быстро и именно то, что требовалось. Очень доволен сотрудничестом
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Рекомендую. Спасибо.
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#126
Разработка игр
нет отзывов
от $10
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#335
Системное программирование
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Мобильные приложения
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Базы данных
нет отзывов
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#611
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