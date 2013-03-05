privasoft

Александр privasoft

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ПО для Windows, Linux, телефонов на базе Android и iOS

Написание програмного обеспечения под Windows, Unix, Android, iOS

Delphi, Assembler, C, C++, C#, Objective-C

Отзывы заказчиков

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Функция Delphi
Delphi
Четко, быстро и именно то, что требовалось. Очень доволен сотрудничестом
Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#126
Разработка игр
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от $10
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#335
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от 1 дня
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#641
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