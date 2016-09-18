privetnin

Нина privetnin

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстро. Дешево. Надежно.

Журналистка, заканчиваю в этом году бакалавриат МГУ

Отзывы заказчиков

korazov13
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
2 балла
9 лет назад
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