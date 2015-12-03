profvorota

Александр Пацукевич profvorota

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Доработка главной страницы сайта [url=http://profvorota.com.ua]profvorota.com.ua[/url] оптимизация страницы и дальнейшее продвижение в гугл прошу присылать ваши предложения с адекватными тарифами

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Регистрация сайта в каталогах

    регистрация сайта [url=http://profvorota.com.ua]profvorota.com.ua[/url] в строительных каталогах(продукция ворота,ролеты,автоматика) создании описаний сайта и анкоров (текстов ссылок)   возможно дальнейшее сотрудничество в продвижении и наполнении сайта

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад