Владею Фортом, Ассемблером(микроконторолееры PIC и MC51, С(С++), знаком с Фокал, Фортран, языками и средствами промышленных контроллеров Siemens (Stl, Step-7/, WinCC)? различными диалектами Бейсика. Могу работать с PCAD от 4.5 до 2004 (От момента рисования схемы, разводки, подготовки платы в САМ, программы для установщика компонентов, сверлильных станков) .

Текущеее место работы в должности Ведущий инженер-программист (по микропроцессорной тематике) СКБНТ ( Специальное конструкторское бюро по новой технике). Знаком с нечёткой логикой. Имею свой опыт реализации нечёткой логики ( без использования FUZZY-TECH) для микроконтроллеров. Последняя разработка- исполнение микропроцессорного блока сигнализации и индикации для тракторов Т10-Т12 ( Челябинский тракторный завод). Предыдущее место работы- инженер элетротехнической лаборатории( разработка пультов управления вагонов Ж/Д). Последняя разработка- Реализация вагонного контроллера управления электрооборудованием пассажирского вагона и системы климат контрорля (61-4794 ТВЗ и аналогичных) на базе контроллеров Siemens 313C.