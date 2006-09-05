projcr

Дмитрий Хоменко projcr

 
49 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Asterisk программист

    Нужен астериск программист с опытом работы. Работа удаленная по установке и настройке астериска и других основанных на астериске систем.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • ERP

    В системе ERP кто-то ворует данные о пользователях из базы данных (MySQL). Необходимо зашифровать php код, чтоб никто не мог им воспользоваться.

    PHPMySQL
    Прочее9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установка и настройка Trixbox

    Нужен программист с опытом работы с Asterisk/Trixbox. Задание будет включать установку и настройку Trixbox. Опыт работы обязателен.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт для удаленного обучения

    Нужен сайт для интерактивного общения учителей со студентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю с помощью видео чата. Студенты и учителя находятся в разных странах по всему миру. Сайт должен поддерживать до ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вебсайт для игры в покер

    Требуется создать сайт для игры в покер на реальные деньги. Красивый дизайн, полная функциональность и т.д. Просьба размещать ставки только тем, у кого есть опыт работы с подобными решениями с указанием ссылок на предыдущие работы. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб портал недвижимости

    Необходимо переделать существующий веб сайт и создать портал недвижимости. Требуемые элементы: чат, форум, создание списка объектов недвижимости, расширенный поиск по данному списку, регистрация и т.д. Просьба прилагать список предыдущих работ подобного плана.

    Веб-программирование43 заявки
    Закрыт
    17 лет назад