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Нужен астериск программист с опытом работы. Работа удаленная по установке и настройке астериска и других основанных на астериске систем.Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
В системе ERP кто-то ворует данные о пользователях из базы данных (MySQL). Необходимо зашифровать php код, чтоб никто не мог им воспользоваться.Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен программист с опытом работы с Asterisk/Trixbox. Задание будет включать установку и настройку Trixbox. Опыт работы обязателен.Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Программа на delphi. delphi 7 + MSSQL. pricelist generator. 3 странички. Подробности в личку.Прочее38 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен сайт для интерактивного общения учителей со студентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю с помощью видео чата. Студенты и учителя находятся в разных странах по всему миру. Сайт должен поддерживать до ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать сайт для игры в покер на реальные деньги. Красивый дизайн, полная функциональность и т.д. Просьба размещать ставки только тем, у кого есть опыт работы с подобными решениями с указанием ссылок на предыдущие работы. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо переделать существующий веб сайт и создать портал недвижимости. Требуемые элементы: чат, форум, создание списка объектов недвижимости, расширенный поиск по данному списку, регистрация и т.д. Просьба прилагать список предыдущих работ подобного плана.Веб-программирование43 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо написать веб страницу следующего вида. Файл прилагается. Заранее всем спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад