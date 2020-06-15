prorecone

Рекон prorecone

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж и видеосъемка

Видеомонтаж и видеосъемка

Монтаж / Видеосъемка

• Проведения выездных и студийных съемок

• Съемка рекламных видео, промо-роликов, клипов, репортажных мероприятий

• Монтаж отснятого материала

• Цветокоррекция

• Работа со звуком

• Звуковой дизайн

• Создание компьютерной графики: моушен-дизайн, компоузинг

• Оптимизация видео для YOUTUBE и INSTAGRAM

Создадим видео любой сложности для ваших задач. Графика и анимация, инфографика, 3D моделирование. Мы помогаем компаниям, блогерам и артистам рассказывать о себе с помощью видео роликов, предлагая смелые решения, кинематографическое качество и захватывающие кадры.

В интернете нас можно найти по названию PRORECONE.

Web: https://prorecone.pro/

Mail: [email protected]

Tel: +79032452320

Instagram: https://www.instagram.com/prorecone

3D-графика
нет отзывов
$25/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$25/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$25/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
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