Видеомонтаж и видеосъемка
Монтаж / Видеосъемка
• Проведения выездных и студийных съемок
• Съемка рекламных видео, промо-роликов, клипов, репортажных мероприятий
• Монтаж отснятого материала
• Цветокоррекция
• Работа со звуком
• Звуковой дизайн
• Создание компьютерной графики: моушен-дизайн, компоузинг
• Оптимизация видео для YOUTUBE и INSTAGRAM
Создадим видео любой сложности для ваших задач. Графика и анимация, инфографика, 3D моделирование. Мы помогаем компаниям, блогерам и артистам рассказывать о себе с помощью видео роликов, предлагая смелые решения, кинематографическое качество и захватывающие кадры.
В интернете нас можно найти по названию PRORECONE.
Mail: [email protected]
Tel: +79032452320
Instagram: https://www.instagram.com/prorecone