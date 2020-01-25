Анатолий Мадар prostoanatoliy1prostoanatoliy1
24 годаУкраина/Селидово
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Молодой и перспективный веб дизайнер к вашим услугам))
Здравствуйте!
Мое имя - Анатолий и я веб-дизайнер.
Предоставляю услуги в данной сфере, а именно:/Создание уникального landing page/Интернет-магазины/Прототипирование/Многостраничные сайты/Логотипы/Баннеры/визитки
Немножко биографии! Работаю профессиональным веб-дизайнером .Обучался данной профессии, поэтому знаю, что необходимо для качественного дизайна сайта любой сложности. К заказам отношусь максимально ответственно и серьезно. Каждый проект делаю на совесть! Уверен, мы сработаемся!)Способы связи со мной!/номер +380505124988/почта [email protected] /скайп live:anatoliymadar
Спасибо за внимание!