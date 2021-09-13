аниматор,иллюстратор

Добрый день!

Меня зовут Александр мне 22 года, я дизайнер занимаюсь flash-мультипликацией,иллюстрированием,

делаю графический контент для приложений и сайтов

Работаю во Flash, Photoshop , Illustrator , After Effects

Быстро выполняю задания , есть свой стиль рисования

Более полное резюме - http://hh.ru/resume/b93e564aff011c589b0039ed1f4a6459593854

Готов ответить на дополнительные вопросы по телефону или при личной встрече.

Также готов выполнить тестовое задание

+79253274330