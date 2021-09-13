аниматор,иллюстратор
Добрый день!
Меня зовут Александр мне 22 года, я дизайнер занимаюсь flash-мультипликацией,иллюстрированием,
делаю графический контент для приложений и сайтов
Работаю во Flash, Photoshop , Illustrator , After Effects
Быстро выполняю задания , есть свой стиль рисования
Более полное резюме - http://hh.ru/resume/b93e564aff011c589b0039ed1f4a6459593854
Готов ответить на дополнительные вопросы по телефону или при личной встрече.
Также готов выполнить тестовое задание
+79253274330
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Все отлично, рекомендую