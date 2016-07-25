Переводы. Английский язык. Техническая и художественная литература. Качественно и в срок.

РЕЗЮМЕ Моб.тел.: +7-965-800-86-45 ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Адрес:

183034 Мурманск, проспект Героев-Североморцев, д.37, кв. 36.

Цель:

получение должности переводчика.

Сведение о себе:

53 года, замужем, без жилищных проблем.

Образование:

высшее. 1981-1986гг. - Калининский Государственный Университет. Факультет

романо-германских языков по специальности «Английский язык и литература».

Квалификация – филолог, преподаватель английского языка, переводчик. 2005г.- Свидетельство об окончании Государственного Образовательного Учреждения

Учебный Центр Департамента Федеральной Государственной Службы Занятости Населения, по специальности «Маркетинг

управления продажами», г. Мурманск.

Опыт работы:

1990г. - сентябрь 2004г. – переводчик в Федеральном Государственном Унитарном

Предприятии «Арктикморнефтегазразведка». 2005 г. - 2007г. – тренер-преподаватель в Детско- юношеской спортивной школе № 2 по волейболу (ДЮСШ-2), г.Мурманск. 2007г. - апрель 2016г. – переводчик в Открытом Акционерном Обществе «Арктикморнефтегазразведка».

Дополнительные сведения:

Знание ПК (Word, Excel), делопроизводства. Зарегистрирована в нотариальной конторе в качестве переводчика, имеющего право перевода для

нотариального заверения. Самостоятельно освоила разговорный шведский язык. Изучаю норвежский язык.

Навыки:

обеспечение перевода оперативных документов, контрактов, устного перевода на переговорах,

деловых встречах с представителями инофирм. Письменной перевод технической

документации.

Личные и деловые качества:

эмоционально устойчива, аккуратна, тактична, ответственна, коммуникабельна.

Хобби:

волейбол.

25.07.2016