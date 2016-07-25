РЕЗЮМЕ Моб.тел.: +7-965-800-86-45 ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Адрес:
183034 Мурманск, проспект Героев-Североморцев, д.37, кв. 36.
Цель:
получение должности переводчика.
Сведение о себе:
53 года, замужем, без жилищных проблем.
Образование:
высшее. 1981-1986гг. - Калининский Государственный Университет. Факультет
романо-германских языков по специальности «Английский язык и литература».
Квалификация – филолог, преподаватель английского языка, переводчик. 2005г.- Свидетельство об окончании Государственного Образовательного Учреждения
Учебный Центр Департамента Федеральной Государственной Службы Занятости Населения, по специальности «Маркетинг
управления продажами», г. Мурманск.
Опыт работы:
1990г. - сентябрь 2004г. – переводчик в Федеральном Государственном Унитарном
Предприятии «Арктикморнефтегазразведка». 2005 г. - 2007г. – тренер-преподаватель в Детско- юношеской спортивной школе № 2 по волейболу (ДЮСШ-2), г.Мурманск. 2007г. - апрель 2016г. – переводчик в Открытом Акционерном Обществе «Арктикморнефтегазразведка».
Дополнительные сведения:
Знание ПК (Word, Excel), делопроизводства. Зарегистрирована в нотариальной конторе в качестве переводчика, имеющего право перевода для
нотариального заверения. Самостоятельно освоила разговорный шведский язык. Изучаю норвежский язык.
Навыки:
обеспечение перевода оперативных документов, контрактов, устного перевода на переговорах,
деловых встречах с представителями инофирм. Письменной перевод технической
документации.
Личные и деловые качества:
эмоционально устойчива, аккуратна, тактична, ответственна, коммуникабельна.
Хобби:
волейбол.
25.07.2016