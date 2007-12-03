ps_kz

Никита ps_kz

 
39 летКазахстан/Алматы
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PS Logo

    $500

    Требуется разработать логотип и фирменный стиль для IT компании. После разработки логотипа будет открыт проект по разработке дизайна сайта.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • TransAl

    $250

    Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся перевозкой. Логотип есть.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Medicus Eurasia

    Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся медицинским оборудованием. Логотип есть.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
evo
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Olymp Business Group
Адекватный заказчик . Четко поставленное ТЗ . Предоплата и оплата в точно назначенный срок . Было приятно работать !
Нужно было лого для новой компании. Сделал несколько вариантов. Один из вариантов сразу понравился! Делает качественно и не дорого. Спасибо!
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