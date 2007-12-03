$500
Требуется разработать логотип и фирменный стиль для IT компании. После разработки логотипа будет открыт проект по разработке дизайна сайта.
Логотипы и Знаки59 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется разработать логотип и фирменный стиль для IT компании. После разработки логотипа будет открыт проект по разработке дизайна сайта.
Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся перевозкой. Логотип есть.
Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся медицинским оборудованием. Логотип есть.
Нужен качественный логотип, для компании Olymp Business Group.