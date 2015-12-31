psinzp

Станислав psinzp

 
44 годаУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа для дизайнера.

  • Верстка сайта и система управления на WordPress

    $2000

    Оговорена цена $2000 за верстку и установки системы управления Цена может быть увеличена при увеличении объема работы за счет необходимы правок, добавления страниц и т.п

    WordPressВерстка сайта
    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация

    !!!!!!!!!!!!!!!!!Бюджет по Согласованию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ищем опытного и креативного дизайнера для РЕГУЛЯРНЫХ проектов. Обязательно портфолио с соотвествующими примерами работ Есть 9 логотипов и нужно сделать для каждого из них короткую  анимацию до 7 сек по определенному сценарию. Например, Во вложении 2 Логотипа ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скретч Логотипа

    Есть два готовых  логотипа. Необходимо для обоих: отрисовать существующий логотип и еще 3 новые версии, которые значительно отличаются. Все только на уровне эскиза карандашом от руки.

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад