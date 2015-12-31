!!!!!!!!!!!!!!!!!Бюджет по Согласованию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ищем опытного и креативного дизайнера для РЕГУЛЯРНЫХ проектов. Обязательно портфолио с соотвествующими примерами работ Есть 9 логотипов и нужно сделать для каждого из них короткую анимацию до 7 сек по определенному сценарию. Например, Во вложении 2 Логотипа ...