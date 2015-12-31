$2000
Оговорена цена $2000 за верстку и установки системы управления Цена может быть увеличена при увеличении объема работы за счет необходимы правок, добавления страниц и т.п
Системное программирование6 заявок
Закрыт
4 года назад
Оговорена цена $2000 за верстку и установки системы управления Цена может быть увеличена при увеличении объема работы за счет необходимы правок, добавления страниц и т.п
!!!!!!!!!!!!!!!!!Бюджет по Согласованию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ищем опытного и креативного дизайнера для РЕГУЛЯРНЫХ проектов. Обязательно портфолио с соотвествующими примерами работ Есть 9 логотипов и нужно сделать для каждого из них короткую анимацию до 7 сек по определенному сценарию. Например, Во вложении 2 Логотипа ...
Есть два готовых логотипа. Необходимо для обоих: отрисовать существующий логотип и еще 3 новые версии, которые значительно отличаются. Все только на уровне эскиза карандашом от руки.