puhovaanna_mail_

Анна puhovaanna_mail_

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Правовые услуги и работа с текстами любой сложности

Юридические консультации по вопросам Российского законодательства и составление процессуальных документов.

Направления: 

  • медицинское право (защита интересов как медицинской организации, так и пациентов);
  • договорное право;
  • несостоятельность (банкротство) юридических лиц: вопросы взаимодействия с арбитражными управляющими во всех процедурах банкротства; признание незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего;  обособленные споры по оспариванию сделок должника (как с позиции  должника, так и приобретателя по сделкам).
Работа с текстами))) 

Сочинение разнообразных текстов: прозаических и стихотвотных. Забавные и смешные; официальные и серьёзные - тексты бывают разные, но все они поддаются "дрессировке". Слова не просто символы, господа! А ещё, я пишу оригинальные тексты в соцсетях и стильно оформляю посты.

Продающие тексты
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$1/час
от $20от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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Транскрибация
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$7/час
от $20от 1 дня
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Юридические услуги
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$50/час
от $100от 1 дня
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