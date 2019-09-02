Правовые услуги и работа с текстами любой сложности
Юридические консультации по вопросам Российского законодательства и составление процессуальных документов.
Направления:
- медицинское право (защита интересов как медицинской организации, так и пациентов);
- договорное право;
- несостоятельность (банкротство) юридических лиц: вопросы взаимодействия с арбитражными управляющими во всех процедурах банкротства; признание незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего; обособленные споры по оспариванию сделок должника (как с позиции должника, так и приобретателя по сделкам).
Сочинение разнообразных текстов: прозаических и стихотвотных. Забавные и смешные; официальные и серьёзные - тексты бывают разные, но все они поддаются "дрессировке". Слова не просто символы, господа! А ещё, я пишу оригинальные тексты в соцсетях и стильно оформляю посты.
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