Правовые услуги и работа с текстами любой сложности

Юридические консультации по вопросам Российского законодательства и составление процессуальных документов.

Направления:

медицинское право (защита интересов как медицинской организации, так и пациентов);

договорное право;

несостоятельность (банкротство) юридических лиц: вопросы взаимодействия с арбитражными управляющими во всех процедурах банкротства; признание незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего; обособленные споры по оспариванию сделок должника (как с позиции должника, так и приобретателя по сделкам).

Работа с текстами)))

Сочинение разнообразных текстов: прозаических и стихотвотных. Забавные и смешные; официальные и серьёзные - тексты бывают разные, но все они поддаются "дрессировке". Слова не просто символы, господа! А ещё, я пишу оригинальные тексты в соцсетях и стильно оформляю посты.