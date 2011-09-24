punto_de_vista

Наполнение интернет магазина товарами, ок 500 позиций. нужно дополнить и откорректровать уже добавленные позиции (ок 200) и добавить новые. С меня прайсы и ссылки от куда брать информацию. фотографии добалять не нужно, но нужно будет вставить картинку ...