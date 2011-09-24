punto_de_vista

Павел punto_de_vista

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Иногда размещаю проекты и конкурсы для своего инт магазина
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
LyudmilaAVK
Людмила 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$45
10 баллов
10 лет назад
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Очень понравилось сотрудничать - хорошее ТЗ, достаточно времени чтобы реализовать. Оплата как договорились и в срок. Заказчик оперативно отвечает на вопросы, легко сотрудничать. Спасибо большое за сотрудничество. Желаю успеха и хороших людей в бизнесе!
С Людмилой очень приятно работать, четко понимает ТЗ и аккуратно и красиво все выполняет. Прекрасный художник и дизайнер, рекомендую.
Ответный отзыв
Traverz
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
$11
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Салливан Вячеслав (Traverz)
После работы с вами остаются только положительные эмоции.
Быстро и оперативно ! Спасибо! Рекомендую Вячеслава как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Traverz
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
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Работа была интересная, приятно было поработать.
Вячеслав очень ответственный, исполнительный и еще очень терпеливый подрядчик! Спасибо! С Вами очень приятно работать!
Ответный отзыв
Matross
Виктор 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$5
10 баллов
12 лет назад
Разместить готовый flash-баннер на сайте
Хороший заказчик. Все отлично. Быстро решили все вопросы! Оплата произведена сразу же после выполнения.
Все получилось очень хорошо
Ответный отзыв
benks
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Ярослава Шилова (benks)
Работа по проекту прошла быстро и качественно. 10+
Очень оперативно, качественно и креативно! рекомендую!
Ответный отзыв