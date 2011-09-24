punto_de_vista

Нужно добавить в наш логотип зимне- олимпийской тематики. Наши пожелания см прил.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Наполнение интернет магазина товарами, ок 500 позиций. нужно дополнить и откорректровать уже добавленные позиции (ок 200) и добавить новые. С меня прайсы и ссылки от куда брать информацию. фотографии добалять не нужно, но нужно будет вставить картинку ...Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется написать хорошее коммерческое предложение, которое бы было интересным и запоминающимся, вызывало бы чувство уверенности в нас в качестве поставщика. Стереотипы не нужны. Будем предлагать масло-смазочные материалы и профессиональные клеи и герметики фирмы Loctite. Потенциальные клиенты ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт http://oilmart.ru сделан на WAShopScript, на нем установлен бесплатный модуль статей (http://www.jorange.ru/webasyst/modules/2) после очередного обновления перестали открываться ссылки на статьи. Кто поможет решить эту проблему?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт oilmart.ru Необходимо: 1. Переверстать главную страницу, в соответствии с прикрепленным файлом. 2. Добавить новые способы контактов - сделать форму обратного звонка, установить скайп, а также под иконкой со знаком вопроса "Ваши вопросы идеи мнения" разместить сервис reformal.ru. 3. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $11
Сделать новогоднюю окраску нашего логотипа и нарисовать иконку конвертЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужны иконки 81х84 гармонирующие с сайтом. Легковой автотранспорт - легковой автомобиль Грузовики и спецтехника - грузовик Мотоциклы, скутера, квадроциклы и снегоходы - мотоцикл Водный транспорт - катер или яхта Промышленные масла и смазки ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
Необходимо на страницу http://oilmart.ru/index.php?ukey=auxpage_10 добавить информацию о пунктах самовывоза см приложение. Для тех кто знаком с html дел на 10 минут.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Есть готовый флеш баннер, его необходимо аккуратно разместить на нашем работающем сайте взамен старого беннера.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать так что бы при заходе на главную страницу каталог отображался в открытом виде до второго уровня . + необходимо выровнять подкатегории ( убрать отступ) . Сайт http://oilmart.ru/ Работает на WA ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
На основе готового дизайна сверстать шаблон для Webasyst и произвести его натяжку . Кроссбраузерно, качественно валидно и т.д и т.п.. Прошу обращаться только тех кто уже имеет такой опыт. Оплата после проверки работоспособности на нашем ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нарисовать логотип сайта. цвета в приложении, результат нужен в PSD.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно сделать fav иконку для интернет магазина по продаже моторных масел и смазок. Цвета в приложении.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад