purgen

Владимирович Владимир purgen

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн \ Вёрстка \ Продвижение сайтов

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- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

* конкретные сроки устанавливаются после утверждения тех. задания

* отсчет начинается после утверждения дизайна

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Разработка логотипа* / от 50$ / от 1 дня

Верстка / от 40$* / от 1 дня

*стоимость зависит от проекта. (сроки, сложность, количество страниц)

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

web: ui0.ru

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Отзывы заказчиков
AProhorenko
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуются верстальщики
Человек очень хорошо выполнил тестовое задание. Будем сотрудничать на постоянной основе.
Выполнено оплаченное тестовое задание для дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Copy-Paste с умом категорий
Отлично выполнил работу
Заказ оплачен практически сразу после выполнения задания. Рекомендую.
Ответный отзыв