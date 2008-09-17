Дизайн \ Вёрстка \ Продвижение сайтов
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- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
* конкретные сроки устанавливаются после утверждения тех. задания
* отсчет начинается после утверждения дизайна
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Разработка логотипа* / от 50$ / от 1 дня
Верстка / от 40$* / от 1 дня
*стоимость зависит от проекта. (сроки, сложность, количество страниц)
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
web: ui0.ru
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Человек очень хорошо выполнил тестовое задание. Будем сотрудничать на постоянной основе.
Ответный отзыв
Выполнено оплаченное тестовое задание для дальнейшего сотрудничества.
$20
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнил работу
Ответный отзыв
Заказ оплачен практически сразу после выполнения задания. Рекомендую.