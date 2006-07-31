puzzler

Гость puzzler

 
41 годБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактор сплайнов

    Разработать редактор сплайнов. 1. Произвольное кол-во слоев 2. Произвольное кол-во сплайнов 3. Возможность заморозки слоя/отдельного сплайна 4. Возможность скрывать слой/сплайн 5. Undo/Redo, Copy/Past. Подробнее при заинтересованности (ICQ 145-945-588)

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игра The Little Tramps

    Ищется художник (2Д, либо 3Д). Разрабатывается римейк игры "Лемминги". Програмная часть готова на 80% (есть рабочая демо версия и редактор уровней). Демку можно закачать отсюда: http://puzzler.h15.ru/temp/tramps.html Разработан персонаж + его анимация. Художник нужен для разработки ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад