Ищется художник (2Д, либо 3Д). Разрабатывается римейк игры "Лемминги". Програмная часть готова на 80% (есть рабочая демо версия и редактор уровней). Демку можно закачать отсюда: http://puzzler.h15.ru/temp/tramps.html Разработан персонаж + его анимация. Художник нужен для разработки ...