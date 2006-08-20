Необходима разработка дизайна главной страницы сайта и шаблонов страниц разделов российского неофициального фан-сайта о группе The Velvet Underground и её участниках. Приветствуется участие дизайнера знакомого с творчеством. Желательно использование фотоколлажей при оформлении. Основные сайты по теме: http://www.arrakis.es/~e.miquel/rnranimal http://members.aol.com/olandem/vu.html http://www.xs4all.nl/~werksman/cale/index.html http://www.loureed.com/new/index_lou.html http://www.loureed.it/ Требуется дизайн ...