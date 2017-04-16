qwarzer2

Михаил Беспалый qwarzer2

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

РЕЗЮМЕ

специализация: художник-дизайнер.

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Беспалый Михаил Анатольевич

г.Волноваха,пер.Рабочий,3/1

тел. 0633590681

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

неоконченное высшее(ДонНАСА; архитектура-2000-2003г.г.)

Диплом Академии Современного строительства и дизайна(2004-2005)

Свидетельство окончания курсов Photoshop.

РАБОТА:

2005г.-рекламное агенство "Альфа"(г.Волноваха)

изготовление эскизов, оформление рекламы.

выполнение работ на заказ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Знание(владение): Corel Draw, 3D max

Английский - базовый