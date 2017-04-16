РЕЗЮМЕ
специализация: художник-дизайнер.
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Беспалый Михаил Анатольевич
г.Волноваха,пер.Рабочий,3/1
тел. 0633590681
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ:
неоконченное высшее(ДонНАСА; архитектура-2000-2003г.г.)
Диплом Академии Современного строительства и дизайна(2004-2005)
Свидетельство окончания курсов Photoshop.
РАБОТА:
2005г.-рекламное агенство "Альфа"(г.Волноваха)
изготовление эскизов, оформление рекламы.
выполнение работ на заказ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Знание(владение): Corel Draw, 3D max
Английский - базовый