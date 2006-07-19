Маркетинговое агентство 4BUSINESS занимается проведением маркетинговых исследований и полной разработкой комплекса маркетинга, который включает в себя разработку товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.

Активно работаем с web проектами. From Creating to PRomotion. Разработка полного комплекса развития сайта, разработка и осуществление коммуникационной политики.

В разработку коммуникационной политики входит: реклама: разработка и проведение рекламных кампаний, выбор средств распространения рекламы, размещение рекламы, разработка рекламного бюджета, BTL, оценка эффективности рекламной деятельности; стимулирование сбыта: разработка, и проведение программы по стимулированию сбыта, тестирование, и оценка мероприятий по стимулированию сбыта; связи с общественностью: постановка целей, обоснование средств и приемов, анализ результатов; разработка фирменного стиля.

При продвижении web проектов используем различные методики.

Активно работаем с интернет проектами:

Разработка программного обеспечения любой сложности.

- Web-дизайн (разработка сайтов "под ключ") - от персональных веб-страничек (визитных карточек) до корпоративных веб-сайтов.

- создание СУБД и АСУД для документооборота на предприятии.

- Компьютерная графика:

- разработка логотипов;

- дизайн интерфейсов;

- разработка flash-презентаций;

- 3D-дизайн

- Анимация

Чем могут быть Вам полезны наши услуги

· Координировать реализацию стратегии продвижения

. Получить полную отдачу от вложенных средств

· Снизить свои расходы

Будем рады видеть Вас в числе наших Заказчиков

Будем рады видесть себя в числе Ваших партнеров

e-mail: [email protected]

ICQ: 206112070

тел. +37517-211-43-89, +37517-298-07-55

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