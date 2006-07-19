Маркетинговое агентство 4BUSINESS занимается проведением маркетинговых исследований и полной разработкой комплекса маркетинга, который включает в себя разработку товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.
Активно работаем с web проектами. From Creating to PRomotion. Разработка полного комплекса развития сайта, разработка и осуществление коммуникационной политики.
В разработку коммуникационной политики входит: реклама: разработка и проведение рекламных кампаний, выбор средств распространения рекламы, размещение рекламы, разработка рекламного бюджета, BTL, оценка эффективности рекламной деятельности; стимулирование сбыта: разработка, и проведение программы по стимулированию сбыта, тестирование, и оценка мероприятий по стимулированию сбыта; связи с общественностью: постановка целей, обоснование средств и приемов, анализ результатов; разработка фирменного стиля.
При продвижении web проектов используем различные методики.
Активно работаем с интернет проектами:
Разработка программного обеспечения любой сложности.
- Web-дизайн (разработка сайтов "под ключ") - от персональных веб-страничек (визитных карточек) до корпоративных веб-сайтов.
- создание СУБД и АСУД для документооборота на предприятии.
- Компьютерная графика:
- разработка логотипов;
- дизайн интерфейсов;
- разработка flash-презентаций;
- 3D-дизайн
- Анимация
Чем могут быть Вам полезны наши услуги
· Координировать реализацию стратегии продвижения
. Получить полную отдачу от вложенных средств
· Снизить свои расходы
Будем рады видеть Вас в числе наших Заказчиков
Будем рады видесть себя в числе Ваших партнеров
e-mail: [email protected]
ICQ: 206112070
тел. +37517-211-43-89, +37517-298-07-55
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