rad62

Вадим Спивак rad62

 
63 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

legion_1
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Настроить на партнёрском сайте учёт платежей идущие через 2checkout.co
WordPress
Отличная постановка задачи, все четко, приятно работать.
Серьёзный, опытный исполнитель. Задание выполнил на отлично. Рекомендую.
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