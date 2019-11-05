Нужно разработать партнёрскую программу с админкой и кабинетами партнёров. Программа должна быть самостоятельной, не зависеть от движка сайта. Программа с сайтом никак не взаимодействует. Реализуемые программой принципы: - Партнёры регистрируются в партнёрке - ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить на другом сайте учёт платежей по реферальным ссылкам на партнёрском сайте. Платежи идут через 2checkout.com. Нужно получить в 2checkout.com информацию о платеже + реферальный код и поместить на партнёрский сайт в базу данных ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужна реализация СММ в ЗАРУБЕЖНЫХ соцсетях на языках англо, немецко, франко, португал, испано. Также возможно и по СНГ. Полноценное продвижение в Facebook, Twitter, Instagram, .... Только долгосрочное! сотрудничество под 50% от дохода с ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отличная постановка задачи, все четко, приятно работать.
Ответный отзыв
Серьёзный, опытный исполнитель. Задание выполнил на отлично. Рекомендую.