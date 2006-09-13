Переклад статей, текстів, документів
Перекладаю тексти/статті/документи вже більше 2х років.
З англійської на російську/українську і навпаки.
Маю підтверджений рівень англійської В2.
Працюю по передоплаті в 20%
Переклад статті - 15$ (540 грн)
Сторінка тексту/документу - 1$ (37 грн)
Translation of texts/articles/documents (experience in 2 years)
Translation from English to Russian/Ukrainian and vice versa.
English level is B2.
I work on pre-payment in 30%
Translation of the article - 15$
Page of the text/document - 1$
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Стихи, Песни и Проза
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$3/час
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#212
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$1/час
от $3от 1 дня
#581