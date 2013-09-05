raschepkin

$500
Требуется контент-менеджер для онлайн проектов. Обязанности: Поиск изображений Публикация текстов Стоимость от 2 руб до 10 руб. за одную статью в зависимости от сложности. Тематики: ...
Редактирование и Корректура14 заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется контент-менеджер для онлайн проектов. Обязанности: Поиск изображений Публикация текстов Стоимость от 2 руб до 10 руб. за одную статью в зависимости от сложности. Тематики: ...
Нужно настроить обновление Custom Field определенного поля из CSV файла. Подробности - при обращении.