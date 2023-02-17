rask19

Виталий Михнов rask19

 
35 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевести 20 текстов гороскопной тематики, на болгарский

    Требуется перевести тексты на болгарский, без знания языка и перевода на болгарский прогсьба не писать. Так как проверяют профессионалы и брать гул переводчик не надо. Кто добавляется без знаний сразу в бан

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Необхідно перекласти 20 текстів на румунську

    Необхідно перекласти тексти. Для цієї задачі потрібен перекладач з української на румунську ( гугл перекладач не потрібен, тексти перевіряє носій мови). Тематика для перекладів - гороскопи. Пишемо одразу за 1000 символів

    Переводы61 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Написания значений имен

    Добрый день. Необходимо написать значение имен. База более 120 имен. Каждое имя 2000-2500 символов. Уникальность 90 процентов. Текст для людей, а не для машин. То есть читабельный. Обязательно указываем стоимость за 1000 символов

    Копирайтинг77 заявок
    Закрыт
    год назад