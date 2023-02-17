Требуется перевести тексты на болгарский, без знания языка и перевода на болгарский прогсьба не писать. Так как проверяют профессионалы и брать гул переводчик не надо. Кто добавляется без знаний сразу в бан
Переводы44 заявки
Закрыт
9 месяцев назад
Требуется перевести тексты на болгарский, без знания языка и перевода на болгарский прогсьба не писать. Так как проверяют профессионалы и брать гул переводчик не надо. Кто добавляется без знаний сразу в бан
Необхідно перекласти тексти. Для цієї задачі потрібен перекладач з української на румунську ( гугл перекладач не потрібен, тексти перевіряє носій мови). Тематика для перекладів - гороскопи. Пишемо одразу за 1000 символів
Добрый день. Необходимо написать значение имен. База более 120 имен. Каждое имя 2000-2500 символов. Уникальность 90 процентов. Текст для людей, а не для машин. То есть читабельный. Обязательно указываем стоимость за 1000 символов