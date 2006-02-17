Легкий сайт | PartyGroupStudio Доброго времени суток, господа. Итак, вашему вниманию предлагается компания "PartyGroupStudio". Занимается организацией корпоративных и частных "мероприятий", вечеринок и т.д. Требуется - капелька креатива и желание поработать. Как мы будем с вами сотрудничать? Очень просто. 1. Вы ...