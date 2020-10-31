redrocksonmyfing

Убрать лишнее, улучшить имеющееся или добавить отстающее? Это ко мне!

Провожу большой спектр разнообразной ретуши: от самого безнадежного прыщавого созвездия до Анджелины Джоли в лучшие годы; кожа, цветокор, ваша продукция, светотень, да даже пейзаж, - всё это может быть обслужено моими руками и разными способами по приятной договорной цене.