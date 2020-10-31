redrocksonmyfing

Вова redrocksonmyfing

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Убрать лишнее, улучшить имеющееся или добавить отстающее? Это ко мне!

Провожу большой спектр разнообразной ретуши: от самого безнадежного прыщавого созвездия до Анджелины Джоли в лучшие годы; кожа, цветокор, ваша продукция, светотень, да даже пейзаж, - всё это может быть обслужено моими руками и разными способами по приятной договорной цене.

  • Доработка сайта на WP

    Требуется скопировать калькулятор на странице с товаром. Примеры покажу. Пишите в ЛС, не стесняйтесь. Также требуются рекламщики для сайта. Цену предлагайте в сообщениях

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад