Делаю сайты не дорого т.к. я новичок и работаю на репутацию... Пока)))

Мой опыт:Создание интернет-магазинов на Опенкарт, Создание сайтов на Джумла.

Обновление-сопровождение информации.

Регистрация домена в зоне *.ru 200 р. в год (+ 100р. ежемесячно предоставление хостинга - если вы собираетесь вести ваш сайт самостоятельно, если нет, могу разместить на своем бесплатно-при адекватных размерах вашего сайта))), регистрация в поисковиках.

От Вас требуется:

1. Четкое ТЗ

2. Пример сайта и по тематике и по дизайну

Отвечу на вопросы.

С уважением.