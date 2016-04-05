Делаю сайты не дорого т.к. я новичок и работаю на репутацию... Пока)))
Мой опыт:Создание интернет-магазинов на Опенкарт, Создание сайтов на Джумла.
Обновление-сопровождение информации.
Регистрация домена в зоне *.ru 200 р. в год (+ 100р. ежемесячно предоставление хостинга - если вы собираетесь вести ваш сайт самостоятельно, если нет, могу разместить на своем бесплатно-при адекватных размерах вашего сайта))), регистрация в поисковиках.
От Вас требуется:
1. Четкое ТЗ
2. Пример сайта и по тематике и по дизайну
Отвечу на вопросы.
С уважением.
Действие аккаунта приостановлено!
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