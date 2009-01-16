reihanova-nata

Наталья Рейханова reihanova-nata

 
51 годРоссия/Азов
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать копию сайта.

    Требуется создать аналогичный этому сайт www.video-girl.ru Предлагайте сроки и цены. Так же на чем будет реалезовано. Для пользователей с хорошей репутацией имеется предоплата.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшая апликация iPhone с GPS или AGPS

    $500

    Требуется написать небольшую туристическую программу для Айфона и Айподов с GPS(Iphone + Iphone 3G + Ipod Touch) , которая используя местоположение человека будет проигрывать определенные аудифайлы и перестать их прогрывать при отдалении на Х метров, ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка портала на базе SharePoint

    $500

    Имеется портал на базе SharePoint. В разделе Knowledge base есть ветка, которая хранит регламенты компании также разбитые на подразделы (папки). Необходимо сделать так что бы пользователь, когда заходит в данную ветку видел список документов (регламентов) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт

    $500

    Требуется сделать сайт под ключ, с подключением http://www.billingsms.ru/ Обязательно примеры работ с этим биллингом. Предоплата 30%.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад