здравствуйте. ищу разработчика ботов для телеграм на питоне, интересует доработка моих ботов автопостинг и аналог клевербота. также куплю или закажу бот магазин. писать у кого есть отзывы.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
6 месяцев назад
здравствуйте. ищу разработчика ботов для телеграм на питоне, интересует доработка моих ботов автопостинг и аналог клевербота. также куплю или закажу бот магазин. писать у кого есть отзывы.
здравствуйте. ищу разработчика ботов для телеграм на питоне, интересует доработка моих ботов автопостинг и аналог клевербота. также куплю или закажу бот магазин. писать у кого есть отзывы.
здравствуйте. нужно доработать бота телеграм, который публикует посты в чате, добавить ему возможность публиковать посты с новыми эмодзи, + доработки по мелочи.