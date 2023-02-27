reklamaUA

Вадим Иванов reklamaUA

 
31 годУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен бот телеграм

    здравствуйте. ищу разработчика ботов для телеграм на питоне, интересует доработка моих ботов автопостинг и аналог клевербота. также куплю или закажу бот магазин. писать у кого есть  отзывы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Нужен спец по ботам телеграм на питоне

    здравствуйте. ищу разработчика ботов для телеграм на питоне, интересует доработка моих ботов автопостинг и аналог клевербота. также куплю или закажу бот магазин. писать у кого есть  отзывы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Бот телеграм

    здравствуйте. нужно доработать бота телеграм, который публикует посты в чате, добавить ему возможность публиковать посты с новыми эмодзи, + доработки по мелочи.

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад