reklamator

Денис Свирчков reklamator

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Основные направления деятельности:

• полиграфия

• рекламные макеты для СМИ

• фирменный стиль

• баннеры (flash, gif, jpg)

• цифровая фотография

Опыт работы 10 лет, из них 3 года в рекламных агентствах.

Убежден, что основная задача дизайна — способствовать продажам, этим принципом и руководствуюсь в своей работе.

Портфолио
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Баннеры
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от $10
от 1 дня
#2565
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4347