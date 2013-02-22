Основные направления деятельности:
• полиграфия
• рекламные макеты для СМИ
• фирменный стиль
• баннеры (flash, gif, jpg)
• цифровая фотография
Опыт работы 10 лет, из них 3 года в рекламных агентствах.
Убежден, что основная задача дизайна — способствовать продажам, этим принципом и руководствуюсь в своей работе.
Портфолио
- Открытка207 просмотров
- Билл-борд выставки elcomUkraine180 просмотров
- Баннер 468х60108 просмотров
- Баннер 468х60106 просмотров
- СД-диск177 просмотров
- Листовка А3 с одним фальцом166 просмотров
- Листовка А4161 просмотр
- Логотип и фирменный стиль конференции128 просмотров
- Сайт выставки «Климат-экспо»199 просмотров
- Логотип новой выставки182 просмотра
- Сайт выставки "Промышленный холод"139 просмотров
- Сайт выставки «МаРГо»140 просмотров
Баннеры
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от $10
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Логотипы и Знаки
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от $50
от 2 дней
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