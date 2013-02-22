Основные направления деятельности:

• полиграфия

• рекламные макеты для СМИ

• фирменный стиль

• баннеры (flash, gif, jpg)

• цифровая фотография

Опыт работы 10 лет, из них 3 года в рекламных агентствах.

Убежден, что основная задача дизайна — способствовать продажам, этим принципом и руководствуюсь в своей работе.