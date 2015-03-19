Закончил факультет иностранных языков Университета Дружбы Народов (г. Москва).

2 года работал в США. Проходил стажировку в Англии. Один год работал переводчиком на строительстве нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Два года переводил техническую литературу для проекта Совета Европы – Тасис. Опыт технического перевода -13 лет.

Стоимость моих услуг следующая:

Перевод с англ. на рус. 5,9 дол за 1800 знаков с пробелами в оригинале.

Смогу перевести от 7-10 стр. в день.

По запросу готов выслать вам сканы дипломов и примеры работ.

С уважением,

Максим Полухин.