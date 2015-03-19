Skype: rekmax2, e-mail: [email protected]
Закончил факультет иностранных языков Университета Дружбы Народов (г. Москва).
2 года работал в США. Проходил стажировку в Англии. Один год работал переводчиком на строительстве нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Два года переводил техническую литературу для проекта Совета Европы – Тасис. Опыт технического перевода -13 лет.
Стоимость моих услуг следующая:
Перевод с англ. на рус. 5,9 дол за 1800 знаков с пробелами в оригинале.
Смогу перевести от 7-10 стр. в день.
По запросу готов выслать вам сканы дипломов и примеры работ.
С уважением,
Максим Полухин.
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