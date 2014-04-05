report_543

Иван report_543

 
35 летУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Right-Road.com ИТ компания

We focus on providing our customers with dedicated web development team. We have gained trust and credibility among our customers by ensuring a very smooth outsourcing web development process and by making it productive. 

Ability to work with the software product as:

HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP, MySQL, Zend Framework 2, Sphinx, Wordpress, Photoshop, Laravel, AngularJS, Payton.
PHPWordPressLaravelMySQLHTMLCSSjQueryAjaxPhotoshop
Отзывы заказчиков
skornitsky
Сергей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Верстка 7 страниц
С заказом справились, но было много багов.
норм
Ответный отзыв
reko52
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать и сверстать html письмо
Отличная работа! По мере проведения работ я вносил существенные корректировки от первоначального ТЗ. Иван ответственно и терпеливо выполнял все новые поводки, за что я посчитал важным увеличить сумму сделки. Сотрудничество удалось. Буду обращаться еще!
все дитали был обсуждении несколько раз и доведены до конца
Ответный отзыв
sport-promo
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Наполнение киносайта фильмами
Иван достойно справился с заданием, рекомендую, как ответственного исполнителя.
было приятно сотрудничать
Ответный отзыв