Right-Road.com ИТ компания
We focus on providing our customers with dedicated web development team. We have gained trust and credibility among our customers by ensuring a very smooth outsourcing web development process and by making it productive.
Ability to work with the software product as:HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP, MySQL, Zend Framework 2, Sphinx, Wordpress, Photoshop, Laravel, AngularJS, Payton.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
9 баллов
9 лет назад
С заказом справились, но было много багов.
Ответный отзыв
норм
$75
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! По мере проведения работ я вносил существенные корректировки от первоначального ТЗ. Иван ответственно и терпеливо выполнял все новые поводки, за что я посчитал важным увеличить сумму сделки. Сотрудничество удалось. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
все дитали был обсуждении несколько раз и доведены до конца
$200
10 баллов
10 лет назад
Иван достойно справился с заданием, рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
было приятно сотрудничать