Отличная работа! По мере проведения работ я вносил существенные корректировки от первоначального ТЗ. Иван ответственно и терпеливо выполнял все новые поводки, за что я посчитал важным увеличить сумму сделки. Сотрудничество удалось. Буду обращаться еще!