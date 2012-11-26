reputacia434

Сергей Аршаков reputacia434

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ведения группы в Instagram

    Доброго дня! Требуется копирайтер, для ведения группы в Instagram. 3-4 постов в день в группе. 50-70 сообщений ( коментарии, ответы на посты итп) в других тематических группах. Требование: понимание в тематике, здоровое питание, сыроедение, веганство, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн футболки

    $50

    Всем привет! Едим с друзьями в путешествие, хотим для этого сделать собственные футболки. И так задание: Яркий, цветастый, молодежный стиль, отражающий путешествие по следующим странам: Аргентина, Чили, Боливия, Перу, Бразилия. Надо сделать дизайн как для футболок ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для АТС - женский голос

    Доброго дня! Требуется записать текст, буквально на 10-15 сек, для приветствия в АТС. Текст очень простой: Здравствуйте! Вы позвонили в первый Российский кредитный агрегатор компанию "Биржа Кредитов". Мы очень рады Вашему звонку! Наберите внутренний ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка и регистрация ТСЖ

    Требуется юрист ( проектная работа) отлично владеющий жильщным кодексом. В задачу входит разработка и регистрация ТСЖ. Работа с жильцами дома. Судебная и до судебная работа. Работа с существующей УК Просьба высылать свои резюме

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад