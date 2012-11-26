reputacia434

Доброго дня! Требуется копирайтер, для ведения группы в Instagram. 3-4 постов в день в группе. 50-70 сообщений ( коментарии, ответы на посты итп) в других тематических группах. Требование: понимание в тематике, здоровое питание, сыроедение, веганство, ...
Сергей Аршаков reputacia434reputacia434
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Всем привет! Едим с друзьями в путешествие, хотим для этого сделать собственные футболки. И так задание: Яркий, цветастый, молодежный стиль, отражающий путешествие по следующим странам: Аргентина, Чили, Боливия, Перу, Бразилия. Надо сделать дизайн как для футболок ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня! Требуется записать текст, буквально на 10-15 сек, для приветствия в АТС. Текст очень простой: Здравствуйте! Вы позвонили в первый Российский кредитный агрегатор компанию "Биржа Кредитов". Мы очень рады Вашему звонку! Наберите внутренний ...Озвучивание8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется юрист ( проектная работа) отлично владеющий жильщным кодексом. В задачу входит разработка и регистрация ТСЖ. Работа с жильцами дома. Судебная и до судебная работа. Работа с существующей УК Просьба высылать свои резюмеЮридические услуги1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно доработать договор о разделе имущества, но есть нюанс один из объектов деления- квартира, находится в залоге у банка ( ипотека)Юридические услуги7 заявокЗакрыт11 лет назад