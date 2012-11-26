reputacia434

Всем привет! Едим с друзьями в путешествие, хотим для этого сделать собственные футболки. И так задание: Яркий, цветастый, молодежный стиль, отражающий путешествие по следующим странам: Аргентина, Чили, Боливия, Перу, Бразилия. Надо сделать дизайн как для футболок ...