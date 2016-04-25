Разработка веб-скриптов и сайтов
Разработка веб-скриптов, сайтов.
Yii2 Framework, Wordpress, PHP+MySQL, Javascript, jQuery, Bootstrap.
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
9 лет назад
MySQLPHP
Благодарим за оперативность!
Ответный отзыв
Рекомендую.
$40
9 баллов
9 лет назад
AJAX
Грамотный, структурированный код. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Все сделано четко и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.