respecto

Павел respecto

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка веб-скриптов и сайтов

Разработка веб-скриптов, сайтов.

Yii2 Framework, Wordpress, PHP+MySQL, Javascript, jQuery, Bootstrap.

Отзывы заказчиков

lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Граббер спорт статистики
MySQLPHP
Благодарим за оперативность!
Рекомендую.
Ответный отзыв
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Граббер спортивной статистики
AJAX
Грамотный, структурированный код. Рекомендуем.
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
sdsera
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать кнопку "позвонить" на мобильной версии сайта
Opencart
Все сделано четко и в срок! Рекомендую!
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв