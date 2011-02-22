Рабочий движок онлайн казино с шаблоном. Бесплатные шаблоны не предлагать. Доступ в админ панель перед оплатой обязателен.
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Скрипт сайта(любой, рабочий) с большим количеством страниц(от 2000) под sape.ruПрочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Нужен рабочий скрипт онлайн казино с уникальным дизайном и удобной админ панелью. Уникальный дизайн - обязательно ваша работа(не бесплатный шаблон) Админ панель: форма добавления новостей замена тарифов системы автоматическое окно ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Нужно создать партнерский сайт, а именно партнерской программы http://ru.partypoker.com/ для привлчения игроков. В вашу обязанность входит написать контент, который я вам предоставлю. Сделать 3 блока для добавления баннеров, новостей (упрощенный блок чтобы ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Сделать сайт на php, а именно сделать с админ панелью как на ucoz. Точно также чтоб мы могли добавлять различные блоки, записи, одним словом нужен php сайт с легкой панелью управления(готовой)Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад