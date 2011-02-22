retbay

Краков retbay

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Онлайн казино

    $50

    Рабочий движок онлайн казино с шаблоном. Бесплатные шаблоны не предлагать. Доступ в админ панель перед оплатой обязателен.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт сайта

    $50

    Скрипт сайта(любой, рабочий) с большим количеством страниц(от 2000) под sape.ru

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Онлайн казино

    $250

    Нужен рабочий скрипт онлайн казино с уникальным дизайном и удобной админ панелью. Уникальный дизайн - обязательно ваша работа(не бесплатный шаблон) Админ панель: форма добавления новостей замена тарифов системы автоматическое окно ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Партнерский сайт

    $250

    Нужно создать партнерский сайт, а именно партнерской программы http://ru.partypoker.com/ для привлчения игроков. В вашу обязанность входит написать контент, который я вам предоставлю. Сделать 3 блока для добавления баннеров, новостей (упрощенный блок чтобы ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен несложный сайт

    $100

    Сделать сайт на php, а именно сделать с админ панелью как на ucoz. Точно также чтоб мы могли добавлять различные блоки, записи, одним словом нужен php сайт с легкой панелью управления(готовой)

    PHP
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад